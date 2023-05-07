Kayseri Şeker Fabrikası halka arzı kaç lot verecek?
Kayseri Şeker Fabrikası, Borsa İstanbul’da payları işlem görmek üzere Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yapılacak olan halka arzı geçtiğimiz günlerde onaylandı.
SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Kayseri şeker fabrikası halka arzına kaç lot talepte bulunulmalı ve yatırımcıya kaç lot düşeceği bu yazımızda sizlerle.
Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı ''16,27'' Liradır. Halka arzın onaylanmasının ardından 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplanacağı açıklandı.
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZI KAÇ LOT VERECEK ?
Kayseri Şeker Fabrikası halka arzında bireysel yatırımcıya ''68,900,000'' lot, şirket çalışanları ve çiftçilere ''5,300,000'' lot, yurt içi kurumsal ''26,500,000'' lot ve yurt dışı kurumsal ''5,300,000'' lot dağıtılacağı açıklandı.
Bireysel yatırımcıya dağıtılacak olan 68,900,000 lot içinde bir lotun fiyatı ''16,27'' lira olarak açıklanmıştı.
Halka arza katılımcı sayısına göre bakıldığında;
• 1.200.000 katılımcı katıldığında, 57-58 lot ve değeri ise 927-943 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
• 1.400.000 katılımcı katıldığında, 49-50 lot ve değeri ise 797-813 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
• 1.600.000 katılımcı katıldığında, 43-44 lot ve değeri ise 699-715 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
• 1.800.000 katılımcı katıldığında, 38-39 lot ve değeri ise 618-634 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ DETAYLARI
Fonun Kullanım Yeri
• %10-15 Arge faaliyetleri.
• %55-60 İşletme sermayesi.
• %15-20 Güneş enerjisi santrali yatırımı.
• %20-25 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları.