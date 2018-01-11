Pastırmanın kilogramı 72,54 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 42,24 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı 72,54 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 42,24 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün cinsi Miktarı FiyatPastırma kg72,54Sucuk (1. kalite) kg42,24Dana eti (kemikli)kg25,16Arpakg0,85 Buğday kg0,82

