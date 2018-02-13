Kazakistan Petrol Dağıtım Şirketleri Birliği Genel Müdürü Jumagulov: "Kazakistan'da çıkarılan petrolün yüzde 75'i Kaşagan, Karaçaganak ve Tengiz petrol sahalarından geliyor. Bu projelere odaklanmak gerek"

Kazakistan Petrol Dağıtım Şirketleri Birliği Genel Müdürü Nurlan Jumagulov, Kazakistan'daki Karaçaganak, Tengiz ve Kaşagan gibi büyük petrol kuyularının genişletilmesi projesi için toplam 45 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.



Jumagulov, Astana'daki Kazmedia binasında düzenlenen basın toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın petrol dağıtım piyasasında binden fazla şirketin faaliyet gösterdiğini, ülkenin yıllık petrol sahası hizmetleri cirosunun 7 milyar dolar olduğunu söyledi.



Piyasada 100'den fazla petrol üretim şirketinin çalıştığını kaydeden Jumagulov, "Kazakistan'da çıkarılan petrolün yüzde 75'i Kaşagan, Karaçaganak ve Tengiz petrol sahalarından geliyor. Bu projelere odaklanmak gerek. Çünkü şirketler burada 45 milyar dolarlık maden kuyularını genişletme projelerini hayata geçirecek." dedi.



Jumagulov, Tengiz, Karaçaganak gibi projelerin genişletilmesinin yeni oyuncuların ilgisini çektiğinin altını çizerek, "Günümüzde dünyadaki 100 büyük taşeron firmanın 20'si Kazakistan'da çalışıyor ve 10 taşeron firma ise burada iş yapma imkanlarını araştırıyor." diye konuştu.

Jumagulov ayrıca, ülkedeki petrol kuyularının genişletilmesi projelerinde Türkiye'den Gama, Tekfen İnşaat, Enka İnşaat gibi taşeron firmaların yanı sıra Avrupa ve Çin'den de taşeron firmaların çalıştığını sözlerine ekledi.