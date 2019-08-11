Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), "dostane çözüm yolu" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı görüşmelerle bir emeklinin bayram ikramiyesinin ödenmesi sağlandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 Nisan'da emeklilik dilekçesi veren kişiye emekli aylığı bağlandı ancak 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemesi yapılmadı.



Emekli, bayram ikramiyesini alamadığı gerekçesiyle 14 Haziran'da KDK'ye başvurdu.



KDK, maaş bağlanmasının hemen sonrasına denk gelen bayramda ikramiyesinin ödenmediği gerekçesiyle başvuran emekli için SGK ile "dostane çözüm yolu" kapsamında görüşmelerde bulundu.



Görüşmelerin ardından bayram ikramiyesi ödenen emekli, KDK'ye mağduriyetinin giderildiğini belirten teşekkür mektubu gönderdi.



"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan KDK tarafından Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.



Sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli konulardaki mağduriyetlere ilişkin şikayetleri değerlendiren KDK, sorunların giderilmesi için aralarında bakanlıkların bulunduğu kurumlara tavsiye kararları veriyor.



Kurum, ayrıca mağduriyetlerin kısa sürede çözüme kavuşturulması için de "dostane çözüm yoluna" başvurarak idarelerle görüşmeler gerçekleştiriyor.