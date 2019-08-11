Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

KDK, emeklinin bayrak ikramiyesi için devreye girdi! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ile görüştü

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), "dostane çözüm yolu" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı görüşmelerle bir emeklinin bayram ikramiyesinin ödenmesi sağlandı

KDK, emeklinin bayrak ikramiyesi için devreye girdi! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ile görüştü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 Nisan'da emeklilik dilekçesi veren kişiye emekli aylığı bağlandı ancak 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemesi yapılmadı. 

Emekli, bayram ikramiyesini alamadığı gerekçesiyle 14 Haziran'da KDK'ye başvurdu.

KDK, maaş bağlanmasının hemen sonrasına denk gelen bayramda ikramiyesinin ödenmediği gerekçesiyle başvuran emekli için SGK ile "dostane çözüm yolu" kapsamında görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından bayram ikramiyesi ödenen emekli, KDK'ye mağduriyetinin giderildiğini belirten teşekkür mektubu gönderdi.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan KDK tarafından Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli konulardaki mağduriyetlere ilişkin şikayetleri değerlendiren KDK, sorunların giderilmesi için aralarında bakanlıkların bulunduğu kurumlara tavsiye kararları veriyor.

Kurum, ayrıca mağduriyetlerin kısa sürede çözüme kavuşturulması için de "dostane çözüm yoluna" başvurarak idarelerle görüşmeler gerçekleştiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kdk #Kamu Denetçiliği Kurumu #emekli #bayram ikramiyesi #sgk #sosyal güvenlik kurumu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.