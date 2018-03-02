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KDV yasası değişiyor! Yeni düzenleme ne getiriyor

Hükümet, Katma Değer Vergisi (KDV) yasasını değiştiriyor. Yeni düzenleme ne getiriyor? Ulusal Strateji Merkezi - USMER Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Türkiye Mali Müşavirler Birliği Sekreteri Belma Sabuncu, Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayında, "KDV indiriminde kolaylıklar var" diye konuştu

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısı TBMM'ye sevk edildi. 

Tasarıyla esnafın ödeyeceği KDV'ye 2 ay erteleme geliyor. 

Okul, hastane, yurt ve cami yapanlara KDV istisnası uygulanacak. 

Yabancılara sunulan sağlık hizmetlerinde de KDV istisnası getiriliyor.

Ulusal Strateji Merkezi - USMER Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Türkiye Mali Müşavirler Birliği Sekreteri Belma Sabuncu, tasarıyı Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında değerlendirdi.

Programda değişikliğin yaşantımızı nasıl etkileyeceği konuşuldu.

Sabuncu, "KDV indiriminde kolaylıklar var" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kdv #umut tezerer #tbmm #USMER #belma sabuncu
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