'Kefen Parası' hazineye devrediliyor

Merkez Bankasında Türk lirası olarak tutulan "yedek akçe"nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Meclis gündemine geliyor. Teklif, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. Düzenlemeyle "yedek akçe" hazineye dağıtılabilecek.

Türkiye'nin "kefen parası" olarak tabir edilen "yedek akçe" veya diğer adıyla "ihtiyat akçesi" haziye devredilme yolunda. Türkiye ekonomisinin zor durumdan çıkarma formülleri arasına Merkez Bankası'nın karını bütçeye aktarmak da girdi.



Öngörülemeyen durumlara karşılık, kârdan ayrılan para niteliği taşıyan "yedek akçe", yeniden piyasaların gündemine oturdu.



Düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. Merkez Bankasında Türk lirası olarak tutulan paranın bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme Meclis'e taşınacak.



Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Buna göre mevcut maddeden, bankanın yıllık karının yedek akçeye ayrıldığını belirten "a" fıkrası kaldırılıyor. Bununla birlikte ilgili maddeye "Birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir." ibaresinin eklenmesi öngörülüyor.



Yedek akçe konusu Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriliyor. Yani değişiklik bir kereye mahsus olmayacak.



Dünyada örneklerinde benzer uygulamalar mevcut... Arjantin, Brezilya, Endonezya ve Avustralya'da kanunlar çerçevesinde kar dağıtımı yapılıyor. Kanada'da karın tamamı, Polonya'da karın yüzde 98'inden azı, Güney Afrika'da karın yüzde 90'ı, Rusya'da karın yüzde 50'si, Peru'da karın yüzde 25'i dağıtılabiliyor.





ulusal.com.tr