Kenevir üretimi için TMO'ya başvurulacak

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyenler, Toprak Mahsulleri Ofisine başvurabilecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvurular, 1-31 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Kenevir üretimi için TMO'ya başvurulacak
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Kenevir yetiştiricisi Toprak Mahsulleri Ofisi’ne başvurabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ilgili kanun kapsamında lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir yetiştiriciliğine izin verilebiliyor.

Geçen yıl nisanda Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında yönetmelik hazırlandı. Söz konusu yönetmelik ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapılmasını içeriyordu.

Bu amaç doğrultusunda kenevir yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin 1 Ekim-31 Ekim tarihlerinde Toprak Mahsulleri Ofisine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında ayrıntılı proje belgesi sunulacak. Bu proje belgesi, üretim planı, konum bilgisi, tedarike ait protokol, alıcı firmanın iş deneyimini gösteren belge ve tesisin üretim yeri izin belgesi alacağına ilişkin taahhütnameyi içerecek.

Başvurusu olumlu sonuçlananlara Bakanlıkça ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği izin belgesi verilecek.

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