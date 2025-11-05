Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları

Satışa çıkarılan taşınmazlar, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. Listede İstanbul ve Ankara gibi metropollerin yanı sıra Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla illeri de yer alıyor.