Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 51 ilde bulunan toplam 512 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 512 adet taşınmazı satmak üzere harekete geçti.

1 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 2

Satışlar, açık artırma yönetimi kullanılarak gerçekleştirilecek.

2 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 3

Satışa çıkarılan taşınmazlar, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. Listede İstanbul ve Ankara gibi metropollerin yanı sıra Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla illeri de yer alıyor.

3 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 4

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Taşınmazların satışı için düzenlenecek olan açık artırmalar, 18-19 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak.

4 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 5

İhalelere katılım, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki olarak yapılabileceği gibi, internet üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilebilecek.

5 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 6

PEŞİN ALIMDA YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI

Açık artırma ihalesinde en yüksek teklifi veren istekli, ödeme yöntemi konusunda iki seçenekten birini tercih edebilecek.

6 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 7

Alıcılar, taşınmaz bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek, kalan tutar için 24 ay vade imkanından faydalanabilecek.

7 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 8

Alternatif olarak, tüm tutarı peşin ödemeyi tercih eden alıcılara ise yüzde 20 oranında cazip bir indirim uygulanacak.

8 9
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detayları - Resim: 9

Satışa sunulan taşınmazlara ilişkin detaylı bilgilere ve şartnamelere "www.emlakmuzayede.com.tr" resmi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

9 9
kentsel dönüşüm