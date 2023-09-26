Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay veriliyor?

Kentsel dönüşüm, özellikle deprem riski yüksek olan şehirlerde, mülk sahipleri için büyük bir endişe konusu. Söz konusu kentsel dönüşüm olduğunda, birçok kişi Çevre ve Kentleşme Bakanlığı'ndan kira yardımı hakkında bilgi edinmeye çalışmaktadır. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI KAÇ AY VERİLİYOR?

Kira yardımı almak için e-Devlet sistemi üzerinden kira yardımı başvurusu yapmanız gerekiyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili sayfasını ziyaret etmelisiniz. Başvuru sahipleri ayrıca platformu kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında bilgi almak için de kullanabilirler. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında İstanbul özelinde yayınlanan duyuruya göre ise; 6306 sayılı Kanunun 5. Maddesi ve Uygulama Tüzüğünün 16. Maddesi uyarınca, bir bina riskli olarak tanımlanırsa, Bakanlık mülk sahiplerine ( ev sahiplerine kira yardımı sağlayabilir, kiracılar ve benzeri hak sahipleri, Bakanlığın Kiralama Yardım Kılavuzunda belirtilen koşulları yerine getirmeleri kaydıyla18 aylık bir süre için ).

01/12/2014 tarihli ve 9451 sayılı Bakanlık Ofisi Kararnamesi ile, Kanun uyarınca kira yardımı başvuruları ve prosedürleri yetkisi. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında 6306 ilçe belediyelerine devredilmiştir. Başvuru sahipleri, Kira Yardım Kılavuzunda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını riskli binanın bulunduğu bölge belediyesine sunmalıdır.

2 KİRA YARDIMI ALINABİLİR Mİ?

Aynı gayrimenkulde hem konut sahibi hem de işyeri olan kişileri ilgilendiren bir durumdur bu. Yasal düzenlemelere göre, aynı mülkte hem ikamet hem de işyeri olması nedeniyle iki kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi almak mümkün! Ancak bunun olması için önemli bir koşulun yani kişinin 2 menkulüde aktif şekilde kullanıyor olması gerekmektedir. Kalıcı ikamet şartı yerine getirilemediğinden, farklı adreslerde bulunan iki farklı ev için ayrı kira yardımı almak mümkün değildir.

KİRA YARDIMINDAN KAÇ KEZ YARARLANILIR?

Eğer kentsel dönüşüm şartları sağlandıysa, mülk sahibi kira yardım programından yalnızca bir kez yararlanabilir. Ödemenin süresi yönetmelikte belirtilen kriterlere göre değişir. Kira yardımı almaya hak kazanmak için ilk adım, 2/3 çoğunluk ile ortak bir karar protokolü oluşturmak, ardından ilgili belediye birimleri veya e-Devlet kira yardımı sayfası aracılığıyla başvuru yapmaktır. Yardım almaya hak kazananlara yapılan ödemeler, değerlendirme sonucunda kamu bankalarında açılan faizsiz hesaplara yatırılır.