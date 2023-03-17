Kentsel dönüşüme yeni destek: Kişi başı 1 milyon 250 bin TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı kentsel dönüşüm için maliklere finansman paketi kapsamında kredi üst limitinin 600 bin TL'den 1.250.000 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüme yönelik finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar destek sağlanacağı duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak hazırlanan destek paketinde yüklenici ve konut üretici firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7’den yüzde 9'a çıkarıldı.
Finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelinmesine vesile olacağının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:
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"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.
Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz.
Mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon liraya kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar lira kefalet limitini kullanıma açıyoruz."
Kaynak: cnnturk.com