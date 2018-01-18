banner961
ABD'den Afrin açıklaması
ABD'den Afrin açıklaması
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
''Uğur Mumcu yaşasaydı Afrin operasyonunu desteklerdi''
OHAL altıncı kez uzatıldı
OHAL altıncı kez uzatıldı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı
AKP-MHP İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Kerkük'ten günlük 750 bin varil petrol ihraç edilmesi hedefleniyor

Irak, İngiliz petrol şirketi BP ile yaptığı anlaşmayla Kerkük kentinden günlük 750 bin varil petrol ihraç etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Kerkük'ten günlük 750 bin varil petrol ihraç edilmesi hedefleniyor

Irak, İngiliz petrol şirketi BP ile yaptığı anlaşmayla Kerkük kentinden günlük 750 bin varil petrol ihraç etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Kerkük'ü ziyaret eden Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, basına yaptığı açıklamada, ''İngiltere'nin BP Anonim Şirketi ile petrol sahaları geliştirme anlaşması imzaladık.'' dedi.

Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nin petrol sahasının geliştirilmesi ve ihracatın artırılması için yapılan anlaşmanın önemine değinen Luaybi, "Kerkük'ten yapılan petrol ihracatını günlük 750 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Kerkük'teki petrol alanlarını geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Irak'ın tek gelir kaynağı durumundaki petrol ihracatının artırılması için Kuzey Petrol Şirketi'nin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Luaybi, ''Yapılan anlaşmayla Kuzey Petrol Şirketinde önemli gelişmeler yapılacaktır.'' ifadesini kullandı.

İngiltere'nin BP Anonim Şirketi ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 2013'te bir anlaşma yapılmış ancak ülkede devam eden DEAŞ terörü nedeniyle bu anlaşma bir türlü hayata geçirilememişti.
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığının sona ermesinin ardından yaklaşık dört yıl sonra söz konusu anlaşma bugün itibariyle resmen hayata geçirilmiş oldu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kerkük #ırak #bp
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.