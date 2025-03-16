Kesme altına yasak geldi: Elinde altını olanlar ne yapacak?

Altın piyasasında önemli bir değişiklik yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasada "kesme altın" veya "çekili altın" olarak bilinen ince şerit hâlindeki altınların satışına yeni kısıtlamalar getirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, artık kuyumcular bu altınları serbestçe satamayacak. Yeni düzenleme, kesme altınların yalnızca belirli yetkili kuruluşlar tarafından alınıp satılmasına izin veriyor.

KİMLER KESME ALTIN SATABİLECEK?

Karara göre, yurt içinde yalnızca bankalar, Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve yetkili müesseseler ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından çekili kıymetli madenlerin alım satımı yapılabilecek.

ELİNDE KESME ALTINI BULUNANLAR NE YAPACAK?

Yeni düzenleme sonrası vatandaşların aklındaki en büyük soru, ellerinde bulunan kesme altınları nasıl değerlendirecekleri oldu. Mevcut kararda, bireysel olarak sahip olunan kesme altınlarla ilgili net bir hüküm bulunmuyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, vatandaşlar ellerindeki kesme altınları kuyumculara satmaya devam edebilir ancak kuyumcular bu altınları hurda olarak değerlendirebilir. Bu da fiyatların düşmesine neden olabilir.

Bu düzenlemenin yapılmasındaki en büyük sebeplerden biri, kesme altınların standartlarının belirli olmamasıydı. İnce şeritler hâlinde çekilen ve farklı şekillerde kesilen bu altınlarda zaman zaman ayar sorunları yaşanıyordu. Tüketiciler, altının gerçek ayarı konusunda mağdur olabiliyor ve düşük fiyatlarla satmak zorunda kalıyordu.

BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa süre önce yaptığı açıklamada, kıymetli maden piyasasındaki kayıt dışılığı önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu. Şimşek, yeni düzenlemelerle altın piyasasında uluslararası standartlara uyumun artırılacağını ve tüketicilerin korunacağını belirtmişti.

Aynı karar kapsamında, yurt dışına nakit para çıkışında da yeni bir düzenleme yapıldı. Daha önce 25 bin TL olan yurt dışına çıkarılabilecek nakit para limiti, 185 bin TL’ye yükseltildi.