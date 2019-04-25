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Khazanah Nasional Berhad, Türkiye'deki operasyonlarını küçültüyor

Malezya'nın egemen varlık fonu Khazanah Nasional Berhad, Türkiye'deki operasyonlarını küçültmeyi planladığını bildirdi

Khazanah Nasional Berhad, Türkiye'deki operasyonlarını küçültüyor

Malezya'nın egemen varlık fonu Khazanah Nasional Berhad, aldığı yeni kararı açıklandı.

Fon; ABD, Çin ve Hindistan'da bölgesel ofislere sahip olmaya devam edeceğini belirtti.

Ancak, fonun Londra bölge ofisini kapatmayı planladığı bildirildi.

Foreks Haber'in haberine göre, Malezya'nın egemen varlık fonu Khazanah Nasional Berhad, Türkiye'deki operasyonlarını küçültmeyi planladığını bildirdi.

Khazanah Nasional Berhad, Malezya hükümetinin uzun vadeli servetini, farklı ticari ve stratejik hedeflerle büyütmekle görevlendirilen emekli fonudur. Khazanah’ın ticari hedefi, finansal varlıkları büyütmek ve ülke için gelir kaynaklarını çeşitlendirmek iken, stratejik hedefi uzun vadeli ekonomik faydalar sağlayan stratejik varlıklar sağlamaktır. Khazanah, riske uyarlanmış uygun finansal getiri elde etmeyi, sürdürülebilir getiri üretmeyi ve etik ve sorumlu yatırım konularını bütünleştirmeyi vurgulayan yatırım felsefesine rehberlik eder.

ulusal.com.tr

Etiketler; #malezya #Khazanah Nasional Berhad
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