KHK ile kamuya geçen işçiler yüzbinlerce 4/D'li işçi için emsal niteliği taşıyan maaş kararı

Huzurevinde taşeron işçisi iken, ücreti asgari ücretin yüzde 65 üstündeyken, 696 sayılı KHK ile kamuya geçen işçi bu ücretin altında bir maaşa tabi tutuldu. Açılan dava sonucunda yerel mahkeme işçinin asgari ücretin yüzde 65 üstünde maaş ve yüzde 4’lük zammı almasına karar verdi. Mahkeme kararı yüz binlerce 4/D’li işçi için emsal niteliği taşıyor.

Sağlık-İş Genel Başkanı Hakan Toy, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yaşlı bakım ve huzur evinde çalışan üyeleri adına 4/D kadrosuna geçmeden önce uygulanmakta olan asgari ücretin yüzde 65 fazlasının Ocak 2019 tarihinden itibaren aynı şekilde uygulanması için dava açtıklarını söyledi.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, Toy şunları kaydetti:

"696 ile taşeronda çalışan arkadaşlarımız kadroya geçip, 4/D kamu işçisi oldular. Bu geçişte 2019 Ocak ayında asgari ücretin artışıyla birlikte, arkadaşlarımızın kendi işyerlerinde yaptıkları ihalelerdeki yüzdelik dilimler kayboldu. Taşerondan geçen arkadaşlarımız 696 yasası ile kamu sözleşmelerinden de mahkum edildi, yüzdelik dilimlerden de... Kadroya geçince, zarara uğradılar. Biz kadroya geçildikten sonra kamu sözleşmesinden yararlanılması için dava açtık, aynı zamanda yüzdelik dilimlerden de yararlanılsın dedik. Bu davayı kazandık. Haftaya da Sağlık Bakanlığı’ndan karar çıkacak. Bu kararları tüm kurumlarımıza göndereceğiz. İşyerleri ‘olmaz’ derse, üyelerimiz hiç endişe etmesinler, tek tek davalarımızı açacağız."

Yerel mahkemenin tüm itirazları haklı bulduğunu söyleyen Toy, "Kadroya geçtikten sonra tüm bakanlıklar işçiler için süresiz sözleşme imzaladılar. Bu sözleşmelerde yapacağı işler, eski ihale kanunundaki işler olarak gösterildi. Ücretleri de asgari ücretin üstüne yüzde 60 diye ibareyle kaldı. Ama uymadılar" dedi.

KAMUYA GEÇİNCE ŞARTLAR DAHA KÖTÜLEŞTİ

Toy, işçilerin kamuya geçmesinden memnuniyet duyduklarını ancak çözülmesi gereken sorunların olduğunu belirtti. 696’yla kadroya geçenlerin, mevcut hallerinden daha kötü duruma düştüğünü söyleye Toy, "Örneğin, tayin hakkınız yok. Eşiniz başka yerde çalışıyor... Ya işinizi ya da eşinizi tercih edeceksiniz. Çalışma saatleri düzenlenmeli. Kadroyla birlikte emeklisi geldiği gün, emekliye ayrılan genç arkadaşlarımız var. Bunların yerine işçi konulmadığı için kalan arkadaşların yüküne yük biniyor" diye konuştu.

İşçiler için mücadele edeceklerini söyleyen Toy, mahkeme kararının yüzdelik dilimle çalışan herkesi ilgilendirdiğini söyledi. Kararın kesinleşmesinin ardından yüz binlerce işçinin ücret mağduriyetinden kurtulmasının önü açılacak.

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