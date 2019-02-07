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Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl geri alınır? İkale sözleşmesi nedir ne işe yarar

Meclis’te kabul edilen torba kanun ile kıdem tazminatından gelir vergisi kesilen işçiler, mahkemeye gitmeksizin vergi iadesi alacak. Peki ikale sözleşmesi nedir

Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl geri alınır? İkale sözleşmesi nedir ne işe yarar

Teklife göre, 27 Mart 2018’den önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak.

Düzenleme ile ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisi ise iade edilmeyecek.

Zaman aşımı var

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, 27 Mart 2018 tarihine kadar verilen tazminatlar için gelir vergisi kesiliyordu. Bu tarihte yapılan kanun değişikliği ile kıdem tazminatının yıllık kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı vergiden istisna tutuldu. Yeni düzenlemeyle, işverenle anlaşarak işten ayrılanlar, tazminattan kesilen vergileri geri alabilecek. Vergi iadesi için mahkeme sürecine gerek kalmayacak. Vergi iadesi başvuruları, ilgili vergi dairesine yapılacak. Ancak burada bir de zaman aşımı olacak. Tazminatından vergi iadesi alacak olan çalışanların, verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvuruda bulunması gerekiyor. İşten karşılıklı sözleşme ya da ikale sözleşmesi ile ayrılanlar vergi iadesine hak kazanacak.

Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14.800 TL’ye kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin TL’den fazla kazananlar için yüzde 35’i buluyor.

Kritik gün 27 Mart

Burada önemli kritik gün 27 Mart 2018 olacak. Vergi iadelerinde bu tarihten sonra ödeme yapılmayacak. Düzenlemeyle, kıdem tazminatı dışında da bir takım ek tazminatlar iade kapsamına alınacak. Çalışanlar, geriye dönük hakları için işyerlerinden bilgi talep edip vergi dairesine başvuracak.

İkale sözleşmesine dair yapılan açıklamada, "Bu, aslında hem işvereni hem de işçiyi bağlayan bir sözleşmedir" denilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gelir vergisi #meclis
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Mustafa şişli - 7 gün önce
Nezaman başvura biliriz
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Tuncay - 7 gün önce
Is yerinden belgemi isticez
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Neval Aktaş - 7 gün önce
Emeklilerden alabilecekmi Dörtbuçuk yıl önce emekli oldum
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