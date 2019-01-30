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Kıdem tazminatında vergi iadesi! Vergiler nasıl geri alınır? İkale sözleşmesi nedir 2019

Kıdem tazminatında vergi iadesi düzenlemesi yapıldı. Peki vergiler nasıl geri alınır, ikale sözleşmesi nedir? İş çıkışı ödenen paranın vergisi iade edilecek. SGK uzmanı Erhan Nacar, sözleşmeye dair, "Bu, aslında hem işvereni hem de işçiyi bağlayan bir sözleşmedir. Dolayısıyla iki taraf da istedikleri zaman terk edebilirler. Çünkü çıkarlar doğrultusunda ikale hareket ediyor. Bugüne kadar genellikle işverenin lehine olduğu görülse de mahkeme açıldıktan sonra her zaman işçi kardeşlerimizin de kazandığı söz konusu görülmüştür. İkale sözleşmesi aslında mahkeme açıldıktan sonra çalışan kesimin mahkemeleri kazanmasına sebep olmuştur" dedi

Kıdem tazminatında vergi iadesi! Vergiler nasıl geri alınır? İkale sözleşmesi nedir 2019

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Erhan Nacar, ikale sözleşmesini ve detayları anlattı.

Nacar şunları söyledi:

"Bu, aslında hem işvereni hem de işçiyi bağlayan bir sözleşmedir. Dolayısıyla iki taraf da istedikleri zaman terk edebilirler. Çünkü çıkarlar doğrultusunda ikale hareket ediyor. Bugüne kadar genellikle işverenin lehine olduğu görülse de mahkeme açıldıktan sonra her zaman işçi kardeşlerimizin de kazandığı söz konusu görülmüştür. İkale sözleşmesi aslında mahkeme açıldıktan sonra çalışan kesimin mahkemeleri kazanmasına sebep olmuştur. Bu yüzden binlerce dava açıldı şu anda. Bu binlerce davanın ikale sözleşmesine göre kazanılması, 27 Mart 2018'den önce mahkeme açanlar şimdi başvurdukları ikale sözleşmesine göre bütün haklarını alacaklar, vergiden muaf olduğu buradan vergi olacak.

ilk defa sizle paylaşacağım. 2019, artık kıdem tazminatının yürürlüğe gireceği bir zaman. İşçilerin artık işverenler üzerinden kıdem tazminatının alınarak devletin kontrolü altında aslında."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ikale sözleşmesi #kıdem tazminatında vergi iadesi
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