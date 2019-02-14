Kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi için düzenleme yapıldı. Peki vergiler nasıl geri alınır, ikale sözleşmesi nedir? İş çıkışı ödenen paranın vergisi iade edilecek. SGK uzmanı Erhan Nacar, sözleşmeye dair, "Bu, aslında hem işvereni hem de işçiyi bağlayan bir sözleşmedir. Dolayısıyla iki taraf da istedikleri zaman terk edebilirler. Çünkü çıkarlar doğrultusunda ikale hareket ediyor. Bugüne kadar genellikle işverenin lehine olduğu görülse de mahkeme açıldıktan sonra her zaman işçi kardeşlerimizin de kazandığı söz konusu görülmüştür. İkale sözleşmesi aslında mahkeme açıldıktan sonra çalışan kesimin mahkemeleri kazanmasına sebep olmuştur" dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Erhan Nacar, ikale sözleşmesini ve detaylarıyla gelir vergisi iadesine dair son bilgileri paylaştı.



Nacar şunları söyledi:



"Bu, aslında hem işvereni hem de işçiyi bağlayan bir sözleşmedir. Dolayısıyla iki taraf da istedikleri zaman terk edebilirler. Çünkü çıkarlar doğrultusunda ikale hareket ediyor. Bugüne kadar genellikle işverenin lehine olduğu görülse de mahkeme açıldıktan sonra her zaman işçi kardeşlerimizin de kazandığı söz konusu görülmüştür. İkale sözleşmesi aslında mahkeme açıldıktan sonra çalışan kesimin mahkemeleri kazanmasına sebep olmuştur. Bu yüzden binlerce dava açıldı şu anda. Bu binlerce davanın ikale sözleşmesine göre kazanılması, 27 Mart 2018'den önce mahkeme açanlar şimdi başvurdukları ikale sözleşmesine göre bütün haklarını alacaklar, vergiden muaf olduğu buradan vergi olacak.



ilk defa sizle paylaşacağım. 2019, artık kıdem tazminatının yürürlüğe gireceği bir zaman. İşçilerin artık işverenler üzerinden kıdem tazminatının alınarak devletin kontrolü altında aslında."



ulusal.com.tr