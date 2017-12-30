CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Senin asgari ücretin net 1500 TL olmalı dediğim zaman kıyameti kopardılar. Her türlü lükse para var asgari ücretliye yok. Biz saraylardan keseceğiz asgari ücretliye net 2 bin TL vereceğiz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Adana il kongresinde konuştu.



Kılıçdaroğlu yeni asgari ücreti eleştirdi, "Bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok, vicdan" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin çiftçisinin sanayicisinin esnafın düşünmesi lazım. Bir 2002’ye baksınlar bir 2017’ye baksınlar. Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.



Senin asgari ücretin net 1500 TL olmalı dediğim zaman kıyameti kopardılar. Her türlü lükse para var asgari ücretliye yok. Biz saraylardan keseceğiz asgari ücretliye net 2 bin TL vereceğiz.



15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktık. Niye karşı çıktık? Demokrasiyi yok ettikleri için. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile falan mücadele ettiği yok. Bugün Türkiye’de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur.



Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak?



ulusal.com.tr