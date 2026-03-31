Kilosu 292 liradan satıldı! İşte Şubat ayında en çok yediğimiz o ürünler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre, şubat ayında kentte toplam 182 bin 480 ton meyve ve sebze tüketildi. İşte Şubat ayında en çok yediğimiz o ürünler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kent genelinde şubat ayında tüketilen meyve ve sebze miktarlarını açıkladı.
Bayrampaşa ve Ataşehir'deki meyve ve sebze hallerinde geçen ay 64 bin 992 ton meyve ve 117 bin 488 ton sebze olmak üzere toplam 182 bin 480 ton ürün satışa sunuldu.
İstanbulluların şubat ayındaki tüketim tercihlerinde meyvelerde portakal, sebzelerde ise domates ilk sıraya yerleşti.
İBB verilerine göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde şubat ayında 29'u meyve, 46'sı sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün tezgahlarda yer aldı. Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 28'i meyve ve 45'i sebze olmak üzere toplam 73 çeşit ürün satışa sunuldu.
Tonaj bazında incelendiğinde, Bayrampaşa'daki hale şubat ayında toplam 136 bin 75 ton ürün getirildi. Bu miktarın 47 bin 280 tonunu meyve, 88 bin 795 tonunu da sebze oluşturdu. Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 46 bin 405 ton ürünün 17 bin 712 tonu meyve, 28 bin 693 tonu da sebze olarak kaydedildi.
LİDERLİK PORTAKAL VE DOMATESTE
İstanbulluların şubat ayında en çok tükettiği ürünlerin miktarları raporda detaylandırıldı. Bayrampaşa'daki halde 13 bin 142 ton, Ataşehir'de ise 4 bin 632 ton olmak üzere her iki halde toplam 17 bin 774 ton portakal satıldı.
Sebzelerde zirvede yer alan domates ise Bayrampaşa'da 17 bin 661 ton, Ataşehir'de 5 bin 966 ton olmak üzere toplam 23 bin 627 tonluk satış rakamına ulaştı.
EN ÇOK TÜKETİLEN DİĞER MEYVE VE SEBZELER
Meyve tüketiminde portakalı sırasıyla 10 bin 988 tonla muz, 9 bin 45 tonla mandalina, 8 bin 959 tonla elma, 6 bin 531 tonla limon, 2 bin 994 tonla armut, 2 bin 97 tonla nar, 1456 tonla çilek, 779 tonla kivi ve 556 tonla ayva takip etti.
Sebze grubunda domatesin ardından en çok tercih edilen ürün 13 bin 292 tonla patates oldu. Patatesi 9 bin 305 tonla biber, 8 bin 958 tonla havuç, 7 bin 155 tonla kuru soğan, 6 bin 931 tonla salatalık, 5 bin 713 tonla beyaz lahana, 5 bin 207 tonla karnabahar, 3 bin 810 tonla ıspanak ve 3 bin 604 tonla patlıcan izledi.
Hallerde satışa sunulan ürünlerin kilogram fiyatları da belli oldu. Meyvelerde bir kilogram portakal ortalama 31,56 liradan işlem görürken, muz 69,22, mandalina 33,75, elma 66,88, limon 67,50, armut 62,35, nar 68,75, çilek 187,81, kivi 105,31 ve ayva 129,69 liraya alıcı buldu.
Sebze reyonunda ise kilogram başına domates ortalama 83,50, patates 17,31, biber 71,41, kuru soğan 12,69, havuç 14,09, salatalık 98,13, beyaz lahana 12,50, karnabahar 18,13, ıspanak 27,50 ve patlıcan 82,35 liradan satıldı.
ŞUBAT AYININ EN PAHALISI KESTANE
Meyve ve sebze hallerinde şubat ayında en yüksek fiyattan alıcı bulan ürün kilogramı 292,81 lira ile kestane oldu. Fiyat sıralamasında kestaneyi 215,16 lirayla taze fasulye izledi.
Listenin devamında 187,81 lirayla çilek, 179,17 lirayla yaprak salamura, 179,06 lirayla dut, 160,63 lirayla siyah üzüm, 149,69 lirayla kuru sarımsak, 139,38 lirayla mantar, 129,69 lirayla ayva ve 119,17 lirayla bezelye yer aldı.