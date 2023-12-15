Kimlere Doğalgaz Yardımı Yapılacak? Doğalgaz Desteği Nasıl Alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından doğalgaz desteğine zam yapıldığını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar kimlere doğalgaz desteği yapılacağı konusunda araştırma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz tüketim ödeneği yapılmaya bu sene de devam edilecek. Geçtiğimiz sene başlayan bu destekte bazı iş yerlerinin prim ödeme muafiyeti kapsamında çalışanlarına doğalgaz desteği veriyordu.

Kimlere Doğalgaz Yardımı Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu zor olan ve asgari ücretle geçinen kişilere doğalgaz yardımı yapılacak. Bunun için kişinin üzerinde mal varlığı olmamalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik" şeklinde konuşmuştu. Türk vatandaşı olması, E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması gerekiyor.

Doğalgaz Desteği Nasıl Alınır?

Yukarıdaki kurallara uygun kişiler Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri için e-Devlet adresi üzerinden başvuru yapabilir. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini girip devam edebilir. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.