Kimse bunu beklemiyordu: Dövizde 4 yıl sonra bir ilk

Bankalardaki döviz mevduatlarında 2025 yılı itibarıyla uzun süredir görülmeyen bir tablo ortaya çıktı. Kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması ve yüksek faiz politikası nedeniyle 2021 sonrası gerileyen yabancı para mevduat hacmi, bu yıl yeniden artış eğilimine girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ocak–12 Aralık 2025 döneminde yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat hacmi 51,2 milyar dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında ise artış 18,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

ÜÇ YILDIR GERİLİYORDU

Yabancı para mevduatlarındaki bu yükseliş, son yıllardaki düşüş trendinin ardından geldi. Bankalardaki döviz mevduatları 2019’da 32,6 milyar dolar, 2020’de 42 milyar dolar ve 2021’de 1,4 milyar dolar artış göstermişti.

Ancak KKM uygulamasının devreye girmesiyle birlikte 2022’de 45,1 milyar dolar, 2023’te 15,8 milyar dolar, 2024’te ise 12,9 milyar dolar azalış kaydedilmişti.

Altın ile euro/dolar parite etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında da benzer bir tablo görülüyor. Bu hesaplamaya göre yabancı para mevduatları 2022–2024 döneminde arka arkaya üç yıl gerilerken, 2025’te yeniden artışa geçti.

ARTIŞIN ARKASINDA NE VAR?

2025’te döviz mevduatlarındaki yükselişte birden fazla unsurun etkili olduğu belirtiliyor. KKM uygulamasının kademeli olarak sona erdirilmesi, faiz politikalarındaki değişim, borsada beklenen getirinin sağlanamaması ve artan siyasi ile jeopolitik riskler, yatırımcı tercihlerinin yeniden dövize yönelmesine neden oldu.

Buna ek olarak, altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş de yabancı para mevduatlarda nominal artışı güçlendirdi.

FİNANSAL ENSTRÜMANLARDA GETİRİ FARKI

Yıl başından bu yana bakıldığında dolar kuru yaklaşık yüzde 21, euro kuru yüzde 37, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 14, gram altın ise yüzde 100 oranında yükseldi. Dolar ve borsa getirileri resmi enflasyonun altında kalırken, euro ve gram altın enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Ekonomistler, bu tablonun döviz ve altın talebini desteklediğini, döviz mevduatlarındaki artışın kısa vadede devam edebileceğini değerlendiriyor.

