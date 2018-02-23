Migros'un piyasa değeri, bünyesine kattığı Kipa'nın gerisinde kaldı. Son bir aylık süreçte Borsa İstanbul'da hisseleri yüzde 50`den fazla değerlenen Kipa'nın piyasa değeri 6 milyar lirayı geçti. Migros ise 4.3 milyar TL piyasa değerine sahip.

Migros'un piyasa değeri, sahibi olduğu Kipa'nın gerisinde kaldı.



Kipa'nın borsa kotundan çıkarılması için yapılan teklifin 2 Şubat'ta şirket genel kurulunda reddedilmesi borsada adeta ralli yaşanmasına neden oldu. 2.99 TL'den işlem gören Kipa hisseleri dün 4,65 TL'den günü kapattı. Dünyada yer alan habere göre böylece 21 günde hisseler yüzde 56 oranında değerlendi. Hisselerdeki bu artışla birlikte Kipa'nın piyasa değeri 6 milyar TL'nin üzerine çıktı.



Bugün itibarıyla Kipa'nın sahibi konumundaki Migros'un piyasa değeri ise 4 milyar 300 milyon TL seviyesinde bulunuyor.



Kipa'nın Migros'a satılması süreci 2016 yılı Haziran ayında başlamış ve Temmuz 2017'de tamamlanmıştı. Migros, Kipa'nın yüzde 96.25 hissesinin sahibi konumunda. Satın almanın ardından Kipa mağazaları Migros ve CarrefourSA başta olmak üzere çeşitli şirketlere satılmıştı.



Migros, ana ortağı olduğu Kipa'nın yaklaşık yüzde 3.75 olan fiili dolaşımdaki pay oranının oldukça düşük olması ve Kipa'nın bir borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesinin ortaya çıkardığı maliyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla borsa kotundan çıkarılmasını istiyordu./Milliyet