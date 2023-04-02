Kira davalarında yeni dönem: Süreç nasıl işleyecek

Tarafların toplantıya gelmemeleri durumunda yaptırım uygulanacağı ifade edilirken Baran, ileride haklı ya da haksız çıkmaları durumuna göre arabuluculuk ücretlerine tarafların muhatap olmasının söz konusu olacağını ifade etti. Baran, "Bu nedenle tarafların mutlaka gelemesini katılımını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.