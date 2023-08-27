Kira depozitosu iadesi güncel kira ile mi olur yoksa ilk kira bedeli ile mi diye soran ev sahipleri kira depozitosunu nasıl ödeyeceklerini merak etmekteler. Kira sözleşmelerinde de adı geçen kira depozitosu nedir? Nasıl kira depozitosu belirlenir? Kira depozitosu geri nasıl ödenir? gibi soruları detaylı bir şekilde Türkiye Borçlar Kanunu'na göre açıkladık. İşte detaylar!

KİRA DEPOZİTOSU İADESİ GÜNCEL KİRA İLE Mİ OLUR YOKSA İLK KİRA BEDELİ İLE Mİ?

Depozito, genellikle bir anlaşma veya taahhüt kapsamında, gelecekte gerçekleşecek bir teslimat, hizmet veya ödemenin güvencesi olarak önceden sağlanan maddi değer veya teminattır. Bu, taraflar arasında karşılıklı güveni artırmak ve işlemin düzgün bir şekilde tamamlanmasını veya taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir finansal enstrümandır. Depozito, çeşitli sektörlerde ve durumlarda kullanılabilir. Örneğin gayrimenkul kiralama süreçlerinde kiracılar ev sahiplerine bir depozito ödeyebilir. Bu, kiracının mülkü hasarsız bırakması veya kira ödemelerini zamanında yapması şartıyla geri alınabilir. Benzer şekilde, ticarette alıcılar, satıcının sözleşmeye uygunluğunu sağlamak için bir miktar parayı bir depozito olarak bırakabilirler.

KİRA DEPOZİTOSU İADESİ NASIL YAPILIR?

Kira sözleşmelerinde depozito tutarı belirlenirken genellikle kira bedeli esas alınır. Ancak depozitonun kiraya verene teslim edilmesi durumunda, teminat tutarının değer kaybetmesi nedeniyle depozito iadesi sırasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda mevduatın ortak vadeli banka hesabına yatırılması veya döviz (ABD Doları, Euro) cinsinden belirlenmesi bu sorunları önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak özel durumlarda, aksi belirtilmedikçe, duruma göre değişiklik gösterebilmekle birlikte depozito bedelinin güncel kira bedeli üzerinden veya değer kaybı ilavesiyle kiracıya iade edilmesi gerekmektedir.

KİRA SÖZLEŞMESİ YOKSA NE OLUR?

Kiracının eve girerken ev sahibi ile yaptığı sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Kira sözleşmeleri yazılı olmak zorunda değildir. Kira sözleşmenizin olmadığı durumlarda depozitoyu geri alabilmek mümkündür. Kira sözleşmeniz yazılı olmasa bile hukuken bir kira sözleşmeniz bulunmaktadır. Konuya ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki haberden ulaşabilirsiniz. Kira sözleşmeniz olmasa bile depozitonuzu güncel kira bedeli üzerinden veya değer kaybı ilave edilerek alma hakkınız bulunmaktadır.