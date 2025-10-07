Kira mı ev kredisi mi? 750 bin TL kredi çekenin geri ödemesi ne kadar oldu?

Ev fiyatlarının yanı sıra kredi faiz oranları da yükselişte. 750 bin TL’yi 10 yıl (120 ay) vadeli krediyle almak isteyenlerin karşısına aylık 21 bin TL ile 32 bin TL arasında değişen taksitler çıkıyor.

Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar için bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şöyle: