Kira mı ev kredisi mi? 750 bin TL kredi çekenin geri ödemesi ne kadar oldu?
Ev almak isteyenler için bankalar yeni faiz oranlarını duyurdu. 750.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredilerinde aylık taksitler cep yakıyor. Peki hangi banka en düşük faizi sunuyor, toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte Ekim 2025 itibarıyla güncel konut kredisi oranları...
Ev fiyatlarının yanı sıra kredi faiz oranları da yükselişte. 750 bin TL’yi 10 yıl (120 ay) vadeli krediyle almak isteyenlerin karşısına aylık 21 bin TL ile 32 bin TL arasında değişen taksitler çıkıyor.
Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar için bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şöyle:
QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.543.003 TL
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.554.973 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 21.113,18 TL
Toplam Ödeme: 2.558.906 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 21.452,28 TL
Toplam Ödeme: 2.588.283 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.637.146 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.637.396 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.629.270 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.627.696 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.618.896 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 21.861,01 TL
Toplam Ödeme: 2.646.656 TL
TEB – Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 22.134,55 TL
Toplam Ödeme: 2.680.272 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 22.408,91 TL
Toplam Ödeme: 2.701.119 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 24.490,57 TL
Toplam Ödeme: 2.956.318 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 26.964,78 TL
Toplam Ödeme: 3.256.307 TL
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 27.250,18 TL
Toplam Ödeme: 3.287.471 TL
ICBC Bank Turkey – Yeni Evim Kredisi
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 31.509,05 TL
Toplam Ödeme: 3.798.620 TL
Anadolubank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 32.384,52 TL
Toplam Ödeme: 3.903.212 TL