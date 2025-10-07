Kira mı ev kredisi mi? 750 bin TL kredi çekenin geri ödemesi ne kadar oldu?

Ev almak isteyenler için bankalar yeni faiz oranlarını duyurdu. 750.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredilerinde aylık taksitler cep yakıyor. Peki hangi banka en düşük faizi sunuyor, toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte Ekim 2025 itibarıyla güncel konut kredisi oranları...

Ev fiyatlarının yanı sıra kredi faiz oranları da yükselişte. 750 bin TL’yi 10 yıl (120 ay) vadeli krediyle almak isteyenlerin karşısına aylık 21 bin TL ile 32 bin TL arasında değişen taksitler çıkıyor.

Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar için bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şöyle:

QNB Finansbank – Standart Mortgage

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.543.003 TL

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 21.045,53 TL
Toplam Ödeme: 2.554.973 TL

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 21.113,18 TL
Toplam Ödeme: 2.558.906 TL

Albaraka Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 21.452,28 TL
Toplam Ödeme: 2.588.283 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.637.146 TL

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.637.396 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.629.270 TL

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.627.696 TL

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 21.724,55 TL
Toplam Ödeme: 2.618.896 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 21.861,01 TL
Toplam Ödeme: 2.646.656 TL

TEB – Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 22.134,55 TL
Toplam Ödeme: 2.680.272 TL

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 22.408,91 TL
Toplam Ödeme: 2.701.119 TL

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 24.490,57 TL
Toplam Ödeme: 2.956.318 TL

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 26.964,78 TL
Toplam Ödeme: 3.256.307 TL

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 27.250,18 TL
Toplam Ödeme: 3.287.471 TL

ICBC Bank Turkey – Yeni Evim Kredisi

Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 31.509,05 TL
Toplam Ödeme: 3.798.620 TL

Anadolubank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 32.384,52 TL
Toplam Ödeme: 3.903.212 TL

