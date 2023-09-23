Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü? Detaylar belli oldu!

Gözler meclisin toplanacağı ekim ayına dönerken, kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak kredi desteğinin faiz oranları ve geri ödeme koşullarına ilişkin detaylar da sonuçlanıyor. Düşük faizli, uzun vadeli kredi desteği ilk kez ev sahibi olmak isteyen için yolda.Peki kira öder gibi ev sahibi olmak nasıldır?

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Özellikle İstanbul gibi yüksek konut fiyatlarına sahip şehirlerde, düşük gelirli vatandaşların ilk kez ev sahibi olmaları amacıyla harekete geçen hükümet, kamu bankalarından kredi desteği için hazırlıklar başlattı.

Bu konuda açıklaama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının artması için 81 ilde yerel yönetimlerle birlikte hareket edileceğinin sinyalini verirken, "Uygun maliyetlerle konut arzını artırmak durumundayız. Arsa üretme, kamu-özel işbirliği üzerinde ilgili kurumlarımız kafa yoruyorlar. Önümüzdeki dönemde konut arzının arttığını göreceğiz."dedi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile birlikte, ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir borç ödeme sistemi üzerinde çalışıyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak koşulları şu şekilde gerçekleşiyor. Kamuya sağlanan konut kredileri, uygun koşullar altında, ilk konut alımlarını destekleyecek ve belirli standartlara ve uygun fiyat aralıklarına sahip yeni başlatılan projelere yönlendirilecek.İlk kez ev alımlarını daha etkin bir şekilde teşvik edecek destekler açıklanacak. Uzun vadeli krediler ilk kez ev sahibi olacaklar için % 1,20 civarında faiz oranları ve çeşitli tanıtım kampanyaları sunulacak. Hükümetin destekleyici rolü vergi teşvikleri ve krediler yoluyla güçlendirilecek.

DEPREM BÖLGELERİ İÇİN DURUM NEDİR?

Deprem bölgelerdeki hak sahibi vatandaşların mümkün olan en kısa sürede kalıcı konutlar ve işyerleri edinmelerini sağlamak için yerinde dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere uygun maliyetli programlar uygulanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?

Özellikle kentsel dönüşüm faaliyetlerini hızlandırmak, tehlikeli konut sorununu çözmek ve yaşanan ya da muhtemel yaşanacak olan felaket karşısında şehirleri daha dayanıklı ve sağlıklı hale getirmek önceliklerdendir. Afet riski yüksek olan alanlarda sosyal konut üretimine öncelik verilecektir.