Kira Sözleşmelerinde Artış Oranı Belirtilmemişse Ne Olur?

Türkiye Borçlar Kanunu'na göre, kira sözleşmelerinde artış oranı belirtilmemişse, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Kira Sözleşmelerinde Artış Oranı Belirtilmemişse Ne Yapılması Gerekir?

Bu durumda, taraflar arasında bir anlaşmazlık olursa, kira bedeli, hakim tarafından belirlenecektir. Hakim, kiralananın durumu göz önünde bulundurarak, hakkaniyete uygun bir artış oranı belirleyecektir.

2023 Yılında Geçici Bir Madde Eklendi

2023 yılı için geçerli olan geçici maddeye göre, 11.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde kira bedeline ilişkin yapılacak artışın en fazla bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25'i oranında olabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu geçici madde, kira sözleşmelerinde artış oranı belirtilmemiş olsa bile uygulanacaktır.

Eğer Artış Oranı Belirtilmemişse Bu Adımları Takip Edin!

Kira sözleşmelerinde artış oranı belirtilmemişse, kiracılar aşağıdaki adımları takip edebilir:

Kiraya verenle kira artış oranı konusunda anlaşmaya çalışın.

Anlaşma sağlanamazsa, hakime başvurarak kira bedelinin belirlenmesini talep edin.

Hakim, kiralananın durumu göz önünde bulundurarak, hakkaniyete uygun bir artış oranı belirleyecektir.

Hakim Kira Artış Oranını Neye Göre Belirler?

Kira sözleşmelerinde artış oranı belirtilmemiş olması, kiracıların haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez. Kiracılar, kira artış oranı konusunda kiraya verenle anlaşmaya varamazsa, hakime başvurarak kira bedelinin belirlenmesini talep edebilir.

kira sözleşmelerinde artış oranı belirtilmemişse ne yapmalıyız?

Kira artış oranı belirlerken dikkate alınacak faktörler:

Kiralananın konumu

Kiralananın niteliği

Kiralananın piyasa değeri

Kiralananın maliyetleri

Kiracının gelir durumu

Hakim, kira artış oranı belirlerken bu faktörleri göz önünde bulunduracaktır. Hakim, kiralananın bulunduğu bölgenin ortalama kira artış oranını da dikkate alabilir.

Kira artış oranı davasında, kiracı, kiraya verene gönderdiği bir ihtarname ile kira artış oranı konusunda anlaşmaya varamadığına dair bilgi vermelidir. İhtarnamede, kiracı, kira artış oranı konusundaki talebini de belirtmelidir. Kira artış oranı davasını, kiracı veya kiraya veren açabilir. Dava, kira sözleşmesinin yenilendiği tarihten itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. Kira artış oranı davasında, hakim, kiralananın durumu göz önünde bulundurarak, hakkaniyete uygun bir artış oranı belirleyecektir. Hakim, kiralayanın talep ettiği kira artış oranını kabul etmek zorunda değildir.