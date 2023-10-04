Kira Sözleşmesi Otomatik Yenilenir Mi! Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur!

Kira fiyatlarındaki artış, son aylarda pek çok kiracıyı yeni ev arayışına itmiş durumda. Bu durumda kiracıların aklında sorular oluşturmakta. Kira sözleşmesi nasıl doldurulur? Kira sözleşmesi otomatik olarak yenilenir mi? Sizler için konuyu detaylıca inceledik!

YENİ KİRACILAR DİKKAT! KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL DOLDURULUR!

Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde tanımlandığı üzere kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kira sözleşmeleri, belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde, kira süresi taraflarca belirlenir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise, kira süresi taraflarca kararlaştırılmamış veya kararlaştırılmış olsa bile taraflardan birinin sözleşmeyi istediği zaman feshedebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, kira sözleşmesi, taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi veya kiraya verenin kiralananı tahliye etmesi gibi nedenlerle sona erebilir. Sizler için kira sözleşmesi nasıl doldurulur detaylarını aşağıda yazdık!

KİRA SÖZLEŞMESİ DOLDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR!

Kira sözleşmesini aşağıdaki adımları izleyerek doldurabilirsiniz:

İnternetten, kırtasiyelerden veya bir avukattan örnek bir kira sözleşmesi bulun.

Hem kiracı ve hem kiraya veren kişinin imzalaması için iki nüsha örnek hazırlayın.

Kira sözleşmesinin "Kiralananın Niteliği ve Adresi" bölümünde, kiralanan mülkün adresini, büyüklüğünü ve niteliğini yazın.

"Kira Bedeli ve Ödeme Tarihleri" bölümünde, kira bedelini ve ödeme tarihi detaylarını yazın.

Tarafların hak ve sorumluluklarını, "Kiracının ve Kiraya Verenin Hak ve Sorumlulukları" bölümünde detaylıca belirtin.

Sözleşmenin süresini ve yenileme koşullarını, "Sözleşmenin Süresi ve Yenileme Koşulları" bölümünde yazın.

Her iki taraf da kira sözleşmesini imzalamalı.

KİRA SÖZLEŞMESİ OTOMATİK YENİLENİR Mİ!

Kiracı evden çıkış tarihinden 15 gün önce yazılı bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin iptalini gerçekleştirebilir. Ancak kiracının sessiz kalıp herhangi bir bildirimde bulunmaması kiracının sözleşmenin devamını kabul ettiğini gösterir. Yani kira sözleşmesi otomatik olarak yenilenir. İptali için kiracının kira verene yazılı bildirimde bulunması gerekir.