Kira uyuşmazlığında arabuluculuk ne getirecek? Av. Asil Kocaçınar Ulusal Kanal’a anlattı

Yükselen kira fiyatları kiracı-ev sahibi tartışmalarının artmasına neden oldu. Artık yeni yasal düzenlemeyle bu tartışmalar mahkemede son bulmayacak. Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları için arabulucu şartı geldi.



Av. Asil Kocaçınar yeni düzenlemeyle ilgili Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu.



Kocaçınar yeni düzenlemenin olumlu yönlerini dile getirdi.



Yeni düzenlemeyle beraber mahkemelerdeki iş yükünde azalmaların olması bekleniyor.



Arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren hayata geçecek.