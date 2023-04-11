Kira uyuşmazlığında arabuluculuk ne getirecek? Av. Asil Kocaçınar Ulusal Kanal’a anlattı
Kiracı-ev sahibi uyuşmazlığında arabulucuya başvurmak zorunlu hale geldi. Uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Yeni kanun düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri Av. Asil Kocaçınar Ulusal Kanal’a anlattı.
Yükselen kira fiyatları kiracı-ev sahibi tartışmalarının artmasına neden oldu. Artık yeni yasal düzenlemeyle bu tartışmalar mahkemede son bulmayacak. Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları için arabulucu şartı geldi.
Av. Asil Kocaçınar yeni düzenlemeyle ilgili Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu.
Kocaçınar yeni düzenlemenin olumlu yönlerini dile getirdi.
Yeni düzenlemeyle beraber mahkemelerdeki iş yükünde azalmaların olması bekleniyor.
Arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren hayata geçecek.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi