Kira uyuşmazlığında arabuluculuk ne getirecek? Av. Asil Kocaçınar Ulusal Kanal’a anlattı

Kiracı-ev sahibi uyuşmazlığında arabulucuya başvurmak zorunlu hale geldi. Uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Yeni kanun düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri Av. Asil Kocaçınar Ulusal Kanal’a anlattı.

Ufuk Akkaya Ufuk Akkaya

Yükselen kira fiyatları kiracı-ev sahibi tartışmalarının artmasına neden oldu. Artık yeni yasal düzenlemeyle bu tartışmalar mahkemede son bulmayacak. Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları için arabulucu şartı geldi.

Av. Asil Kocaçınar yeni düzenlemeyle ilgili Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu.

Kocaçınar yeni düzenlemenin olumlu yönlerini dile getirdi.

Yeni düzenlemeyle beraber mahkemelerdeki iş yükünde azalmaların olması bekleniyor.

Arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren hayata geçecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Benzer Videolar

Trafik primlerinde yüzde 200 fark Trafik primlerinde yüzde 200 fark
Vatan Partisi'nden hükümete özelleştirme tepkisi Vatan Partisi'nden hükümete özelleştirme tepkisi
Doğal gaz da özelleştiriliyor Doğal gaz da özelleştiriliyor
Bakan Nebati’ye Konya'da çiftçiden tepki Bakan Nebati’ye Konya'da çiftçiden tepki
"AK Parti dolarizasyonla mücadelede başarısız" "AK Parti dolarizasyonla mücadelede başarısız"
İzmir Belediyesinde bütçe alarm veriyor İzmir Belediyesinde bütçe alarm veriyor
Türk Harb-İş taleplerini açıkladı Türk Harb-İş taleplerini açıkladı
Vergi affından kimler yararlanabilecek? Vergi affından kimler yararlanabilecek?
Tesla'yı Türkiye'ye kim çağırdı? Tesla'yı Türkiye'ye kim çağırdı?
ABD basını Mehmet Şimşek'i manşet yaptı ABD basını Mehmet Şimşek'i manşet yaptı
Kamu işçileri pazarlıkta ne istiyor? Kamu işçileri pazarlıkta ne istiyor?
Nebati'ye Vatan Partisi'nden yanıt Nebati'ye Vatan Partisi'nden yanıt
Çok Okunanlar
1 11 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Kahramanmaraş'ta deprem
4 Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman?
5 Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman?