Kira zam oranı belli oldu: Nisan ayı kira zammı nasıl yapılır?
Her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira artış oranına dönüyor. Mart ayı enflasyon verilerinin 3 Nisan Pazartesi günü açıklandı. Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu. Kira artış oranının 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 olacağı duyurulmuştu. Peki, kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Nisan tarihinde açıklandı. Ancak geçtiğimiz sene kira artış oranlarına sınırlama getirilmişti. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;
• Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.
• Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.
Örnek konut kirası hesaplama: 1.000 TL
Kira artış oranı: %25
Ekim ayı kira artış tutarı: 250
Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250