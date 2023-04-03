Kira zam oranı belli oldu: Nisan ayı kira zammı nasıl yapılır?

KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

• Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

• Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.