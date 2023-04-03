Kira zam oranı belli oldu: Nisan ayı kira zammı nasıl yapılır?

Her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira artış oranına dönüyor. Mart ayı enflasyon verilerinin 3 Nisan Pazartesi günü açıklandı. Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanır?

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Kira zam oranı belli oldu: Nisan ayı kira zammı nasıl yapılır? - Resim: 1 1 5

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu. Kira artış oranının 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 olacağı duyurulmuştu. Peki, kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Kira zam oranı belli oldu: Nisan ayı kira zammı nasıl yapılır? - Resim: 2 2 5

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Nisan tarihinde açıklandı. Ancak geçtiğimiz sene kira artış oranlarına sınırlama getirilmişti. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Kira zam oranı belli oldu: Nisan ayı kira zammı nasıl yapılır? - Resim: 3 3 5

KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

• Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

• Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Kira zam oranı belli oldu: Nisan ayı kira zammı nasıl yapılır? - Resim: 4 4 5

Örnek konut kirası hesaplama: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 250

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250