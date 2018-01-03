TUİK'in enflasyon oranlarını açıklaması sonrası sözleşmesi ocak ayında biten kiracılara yapılacak zam oranı da belli oldu. İşte kira zam oranı ve kiracıları ilgilendiren detaylar...

TUİK'in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından kiracıları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi ocak ayında biten kiracılara yapılacak zam oranı enflasyon oranlarını açıklamasının arından belli oldu. İşte 2018 kira zam oranları...



Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yeni enflasyon oranları ile sözleşmesi ocak ayında biten kiracılara yeni yılda yüzde 15,82 oranında zam yapılacak.



1000 LİRAYA 158 LİRA ZAM



2017'de 1000 lira kira ödeyen bir kiracının 2018 yılında kirasına 158 lira eklenecek. Yıllık bazda 12 ay boyunca 12 bin lira ödeyen kiracı Ocak ayı zammıyla birlikte bir sene boyunca toplamda 13 bin 896 lira kira ödeyecek./Vatan