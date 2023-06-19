Kira zammı düzenlemesi uzatılıyor: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi. Bakan Tunç, düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını söyledi.

Kira zammı düzenlemesi uzatılıyor: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
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Bakan Tunç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM'nin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz'da dolacağının hatırlatılması üzerine, "Çalışıyoruz, yetişir" yanıtını verdi.

Kaynak: TRT Haber

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