Kiracılar Dikkat! Zam Oranı Belli Oldu...

Milyonlarca kiracı, ev ve dükkan sahibini yakından ilgilendiren tavan zam oranı belirlendi.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte bu ay iş yerlerine uygulanabilecek tavan zam oranı da kesinleşti.

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.

Konut Kiraları Yüzde 25

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.