Kiracılar kalıcı çözüm istiyor



İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Vatandaşın geçim maliyeti her geçen gün artıyor. Maliyet kalemlerinin en başında kiralar yer alıyor. Artık ödenebilir olmaktan da çıktı. Ay sonu bir türlü getirilemiyor, yaşam giderek zorlaşıyor. Vatandaşlar, duruma isyan ediyor.



Kiralar bazı kentlerimizde asgari ücretle yarışıyor, bazısında ise çoktan üzerine çıktı. Antalya Kiracılar Dayanışma Platformu, Attalos Heykeli önünde bir araya geldi. Önce şehitlerimizi andılar. Ardından da tüm kiracılar adına seslendiler.



Maaş artışlarının da pahalılık karşısında hükümsüz kaldığını belirten kiracılar, Cumhurbaşkanı ve vekillerden kendilerini vatandaşların yerine koymalarını istedi.



Kiracılar, seslerini duymayan, yaşadıkları zorlukları görmeyen yetkililere tepkili. “Artık duyun” diyerek, taleplerini yinelediler.





