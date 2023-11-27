Kiracılar Mücadeleye Devam Ediyor

Onlar, Türkiye’deki tüm kiracıların sesi oldu. 1 yılı aşkın süredir, barınmanın anayasal bir hak olduğunu, kontrolsüzce artan kiralara ‘dur’ denilmesini, ev sahibi-kiracı çatışmasının önlenmesi gerektiğini eylemle, yürüyüşle anlatmaya çalıştılar. Ancak yetkililer seslerini duymadı.

Kiracılar Mücadeleye Devam Ediyor

Çözüm önerilerini sunmak için Meclis’e kadar uzanan Antalya Kiracılar Dayanışması Platformu, yine alandaydı. Başkentteki faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştılar, haklı taleplerini bir kez daha haykırdılar.


Kira derdi geçim sorunlarının başında yer alıyor. Antalya Kiracılar Dayanışma Platformu, milyonlarca vatandaşın barınma sorununa dikkat çekiyor.


Platform üyeleri, Meclis’teki görüşme trafiğinin ardından Ulus Meydanı’nda açıklama yapmıştı. Başkentteki faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştılar.

Platform üyeleri yetkililere bir kez daha seslendi, gittikçe derinleşen barınma sorununa acil ve kalıcı çözüm istedi.

Kuzu Etine Fahiş ZamKuzu Etine Fahiş ZamEkonomi
# kiracılar # ev sahibi kiracı kavgası
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