Kiracılara uyarı! Kiracılar, kira bedeli kadar aidattan sorumlu

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu (TÜKONFED) Üyesi Avukat Baki Öztürk, kiracıların site aidatları konusunda kiraları kadar sorumlu olduklarını belirtti. Öztürk, kat malikleri ve kiracılar arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan birinin site aidatları olduğunu vurguladı. Kiracılar, ev sahipleri ile birlikte, aidat ödemek zorunda kaldıkları için, bu konuda her iki tarafın da bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

AİDATLAR SİTENİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Öztürk, aidatların her sitede farklılık gösterdiğini, bazı sitelerde 10 bin lira gibi düşük bir aidatla karşılaşılırken, bazı lüks sitelerde bu rakamın 50 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtti. Ayrıca, kiracılara, "Asansörü kullanmıyorum, havuzu kullanmıyorum" gibi taleplerde bulunmanın anlamlı olmadığını ifade etti. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bu tür taleplerin, ortak giderler olarak sayıldığını ve her dairenin aidat ödeme yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.

Avukat Baki Öztürk, site aidatlarıyla ilgili sorunların çoğunun, genel kurul toplantılarında belirlendiğini ifade etti. Her yıl yapılan toplantılarda aidatlar yeniden belirlenirken, bu toplantılara katılım çok önemli. Öztürk, toplantılarda aidatların arttığına dair bir sorun görüldüğünde, katılımcıların, toplantı tutanaklarına şerh düşmeleri gerektiğini ve bir ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvurup, yüksek aidatların iptalini isteyebileceklerini belirtti.

KİRACILAR, KİRA BEDELİ KADAR AİDAT ÖDEMEK ZORUNDA

Öztürk, kiracıların aidatlardan sadece kira bedelleri kadar sorumlu olduğunu vurguladı. Örneğin, kiracının ödediği kira 20 bin lira ise, aidatın 30 bin lira olması durumunda, kiracının 10 bin liradan sorumlu olmadığını açıkladı.

Öztürk, özellikle yüksek aidat bedellerinin oluşturduğu sorunlara çözüm aradıklarını ve 1 Temmuz 2024'te yapılan kira artışındaki düzenlemelere benzer bir şekilde aidatlar için de bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Ancak şu an için aidatlar konusunda herhangi bir sınırlamanın bulunmadığını ve vatandaşların kat malikleri genel kurul toplantılarına katılarak, bu konuda söz sahibi olmaları gerektiğini söyledi. Öztürk ayrıca, son dönemde site yönetimlerinin şirketleşmeye gitmeye başladığını ve bunun bazı durumlarda tekelleşmeye yol açtığını kaydetti. Bu durumun, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle önlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya ilişkin çalışmalarını hatırlatarak, bu alanda önemli düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.