Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı belli oldu

Yüzde 25'lik kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında enflasyon oranlarını yayınladı. Kira artışlarını belirleyen 12 aylık TÜFE, yüzde 65.07 olarak gerçekleşti. Bu durum, temmuz ayı için kira zamlarını etkileyen bir faktör olarak ön plana çıkıyor.

Kirada oturanlar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Editör: Mert Sagit
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.

Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlendi. Son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.  Peki, temmuz ayı kira zam oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.

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