Kirada yüzde 25 artış uygulaması sürecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca insanın merak ettiği kira zammı sınırlaması devam edecek mi sorusuna yanıt verdi. Tunç, yüzde 25 kira zammı sınırlamasının üzerinde çalışıldığını ve süresinin uzatılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Üzerinde çalışıyoruz, düzenleme uzatılacak. 1 Temmuz'a yetişemezse geriye dönük işletilecek" dedi.