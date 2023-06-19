Kirada yüzde 25 artış uygulaması sürecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Milyonlarca insan, kira zammı sınırlamasına devam edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Kirada yüzde 25 artış uygulaması sürecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milyonlarca insanın merak ettiği kira zammı sınırlaması devam edecek mi sorusuna yanıt verdi. Tunç, yüzde 25 kira zammı sınırlamasının üzerinde çalışıldığını ve süresinin uzatılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Üzerinde çalışıyoruz, düzenleme uzatılacak. 1 Temmuz'a yetişemezse geriye dönük işletilecek" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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