Kirada yüzde 25 sınırı kalktı! Kira artışı TÜFE'ye göre belirlenecek

Yükselen enflasyona karşı kiracıları korumak üzerine çıkarılan, ancak iki yıldır uygulanamayan kira artışındaki yüzde 25 sınırı kaldırıldı.

Ev sahibi ile kiracıların soluğu karakolda ya da mahkemede aldığı uygulamada 1 Temmuz itibariyle eski sisteme dönüldü.

Buna göre kira artışları artık 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre hesaplanacak. Yani bugün yenilenen bir kira sözleşmesinde artış miktarı mayıs ayı TÜFE oranı olan yüzde 62,51 üzerinden belirlenecek.

Uygulama hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum" demişti.