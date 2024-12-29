Kiralarda iyileştirme olacak mı?
2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete, Antalya Kiracılar Dayanışması Platformundan tepki geldi. "Bu ücret, milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa mahkum etmektedir." denildi. Asgari ücrete iyileştirme istendi.
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Yeni yılın asgari ücret rakamı en çok onları vurdu. Kiracılar hesapladı; bu ücret bir aylık masrafların sonunda bir simit bir çay parası etmiyor.
- Sokaklarda, caddelerde, pazarlarda, meydanlarda dar gelirli vatandaşların sıkıntılarını kulak tıkayan bir iktidarımız var. Peki bu vatandaşlar beslenmesini nasıl karşılayacak? Faturasını nasıl karşılayacak? Kirasını nasıl ödeyebilecek ? Bir simit bir çay hesabı yaptığımızda aylık 18 bine tekamül ediyor.
Vatandaşların giderleri, asgari ücretten kat kat fazla.
Antalya Kiracılar dayanışma platformu sözcüleri Cengiz ve Seda Kul, ev kiralarına yapılan zammın, asgari ücreti ikiye katladığını, vatandaşların açlığa mahkum edildiğini söyledi.
- Kiraya yüzde 66 tefe tüfe oranında zam yapan iktidar, neden asgari ücret yüzde 30 diye açıklama yaptılar. Bunun neresinde adalet var neresinde nizam var. Bunun faturasını ben mi ödeyeceğim. Beslenmelerini ben mi karşılayacağım. Artık Türk halkının sıkcak hiç bir tarafı yok.
Vatandaşlara göre yara günden güne derinleşiyor.
Somut adımlar atılmazsa, kiracılar platformu sesini duyurmak için yine Ankara'ya gidecek.
- Burada dar gelirli vatandaşlarımıza sahip çıkılmasını, talep ediyoruz. Herhangi bir somut adım atılmadığı takdirde buradan tekrar Ankara’ ya gazi gitmeyi düşünüyoruz. Dar gelirli vatandaşlar için el birliği ile çareler üretin.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi