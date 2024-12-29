Kiralarda iyileştirme olacak mı?

Yeni yılın asgari ücret rakamı en çok onları vurdu. Kiracılar hesapladı; bu ücret bir aylık masrafların sonunda bir simit bir çay parası etmiyor.



- Sokaklarda, caddelerde, pazarlarda, meydanlarda dar gelirli vatandaşların sıkıntılarını kulak tıkayan bir iktidarımız var. Peki bu vatandaşlar beslenmesini nasıl karşılayacak? Faturasını nasıl karşılayacak? Kirasını nasıl ödeyebilecek ? Bir simit bir çay hesabı yaptığımızda aylık 18 bine tekamül ediyor.

Vatandaşların giderleri, asgari ücretten kat kat fazla.

Antalya Kiracılar dayanışma platformu sözcüleri Cengiz ve Seda Kul, ev kiralarına yapılan zammın, asgari ücreti ikiye katladığını, vatandaşların açlığa mahkum edildiğini söyledi.

- Kiraya yüzde 66 tefe tüfe oranında zam yapan iktidar, neden asgari ücret yüzde 30 diye açıklama yaptılar. Bunun neresinde adalet var neresinde nizam var. Bunun faturasını ben mi ödeyeceğim. Beslenmelerini ben mi karşılayacağım. Artık Türk halkının sıkcak hiç bir tarafı yok.

Vatandaşlara göre yara günden güne derinleşiyor.

Somut adımlar atılmazsa, kiracılar platformu sesini duyurmak için yine Ankara'ya gidecek.