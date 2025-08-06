Kirası fırlayanlar bu hakkı bilmiyor: Yüzde 20 indirim mümkün!

HANGİ DURUMLARDA HAKİM UYGULAR?



Hakkaniyet indirimi tamamen hâkimin takdirine bağlı. Ancak taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının oturduğu gibi etkenler indirim kararını etkiliyor. Bu nedenle her dava için sabit bir oran yok, her dava kendine özgü değerlendiriliyor.