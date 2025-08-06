Kirası fırlayanlar bu hakkı bilmiyor: Yüzde 20 indirim mümkün!
Avukat Mücahid Küçük, yüksek kira bedellerine karşı açılan davalarda hâkimlerin yüzde 10-20 oranında "hakkaniyet indirimi" uygulayabildiğini söyledi. Bu indirimin nasıl talep edileceğini ve hangi durumlarda uygulandığını anlattı.
HAKKANİYET İNDİRİMİ NEDİR?
Kira tespit davası açıldığında hâkim, taşınmazın boş halde kiralanması durumunda ortaya çıkacak bedeli bilirkişiye hesaplattırır. Ancak son kararda, bu bedelden “hakkaniyete uygunluk” gerekçesiyle yüzde 10-20 oranında bir indirim yapılabilir. Bu uygulamaya “hakkaniyet indirimi” deniyor.
YARGITAY'IN İÇTİHATLARI NE DİYOR?
Avukat Mücahid Küçük’e göre hakkaniyet indirimi, yalnızca uygulamada değil, aynı zamanda Yargıtay kararlarında da yerleşik bir durum. Yargıtay’ın içtihatlarına göre, hâkimlerin kira bedelini belirlerken “hakkaniyeti gözetmesi gerektiği” yönünde açık ifadeler bulunuyor.
YÜZDE 10-20 ARASINDA UYGULANIYOR
Mahkemeler, bilirkişi tarafından belirlenen boşta kira değerinden genellikle yüzde 10 ila 20 arasında değişen oranlarda indirim yapıyor. Bu indirim tutarı, taşınmazın fiziksel ve konumsal özellikleriyle kiracının kirada kalma süresi gibi faktörlere göre değişiyor.
HANGİ DURUMLARDA HAKİM UYGULAR?
Hakkaniyet indirimi tamamen hâkimin takdirine bağlı. Ancak taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının oturduğu gibi etkenler indirim kararını etkiliyor. Bu nedenle her dava için sabit bir oran yok, her dava kendine özgü değerlendiriliyor.
KİRACILAR NE YAPMALI?
Avukat Küçük, özellikle kiracıların bu indirimi dava dilekçelerinde açıkça talep etmesini öneriyor. Kendilerine karşı açılmış davalarda hâkim bu indirimi dikkate alabilir. Ancak kendi açtıkları davalarda bu talebin belirtilmesi şart.
KİRADA YÜZDE 25 SINIRI KALKTI
Yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte artık kira zamları TÜFE oranına göre belirleniyor. Bu oran son dönemde yaklaşık yüzde 43 civarında. Bu durum, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki hukuki süreci daha da hareketlendirdi. Hakkaniyet indirimi, bu noktada önemli bir çözüm sunabiliyor.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Küçük’e göre, doğru başvuru için hem taşınmazın fiziki durumu hem de kiracının konumunun dikkatlice analiz edilmesi gerekiyor. Özellikle dava açarken dilekçelere “hakkaniyet indirimi” talebinin açıkça yazılması, hâkimin bu yönde karar vermesini kolaylaştırıyor.