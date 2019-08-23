Kiraz ihracatında rekor Çin pazarının açılmasıyla geldi. Mevsim şartlarının iyi gitmesi ile de ihracatta 80 bin ton sınırı aşıldı. 183 milyon dolar gelirle rekor kırıldı. Sektör, bu yılı 200 milyon dolarlık ihracatla kapatmak istiyor.

Mevsim şartları iyi gitti. Kiraz ihracatında büyük yol kat edildi. Rekor ise, Çin pazarının açılması ile geldi.



Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, en son 2016 yılı kayıtlara rekor yıl olarak yazılmıştı. Öyle ki o yıl, 78 bin 524 tonluk kiraz ihracatından 182 milyon 666 bin dolar döviz elde edilmişti.



Bu yılı kiraz ihracatında yeni bir rekor kırıldı. Yaklaşık 8 aylık dönemde sınır aşıldı, 80 bin 406 tonluk dış satım yapıldı. 183 milyon 159 bin dolar döviz girdisi sağladı.



Kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.



Bu sene yeni açılan Çin pazarı ise ilk yılında, Türkiye'nin en önemli 4. pazarı haline geldi. Doğrudan kiraz ihracatı 3 milyon 313 bin dolara ulaştı. Büyük bölümü Çin'e sevk edilmek üzere Hong Kong'a gönderilen kirazlarla birlikte Çin'in toplam payı 6,5 milyon doları aştı.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bu yılı 200 milyon dolarlık kiraz ihracatıyla kapatmak istediklerini söyledi.





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