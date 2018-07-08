Konya'nın kirazı Çin ve Rusya'ya, Batman'ın çileği ise ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Çiftçiler üretimi devam ettirebilmek için hükümetten destek bekliyor.

Kirazlar, çilekler Asya, Avrupa ve ABD yolcusu...Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden biri Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçeleri... "Türk kirazı" olarak bilinen Napolyon cinsi Hadim kirazının hasadı devam ediyor. Bu yıl rekoltenin önceki yıllara göre artarak 21 bin ton civarında olması bekleniyor.Ürünlerin büyük kısmı Çin, Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.İhracatta Çin başı çekiyor.Türk çileği de sınırları aştı. Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce yetiştirilmeye başlanan çilekte, 5 yılda 700 ton civarında üretim yapıldı.Toplanan çilek, tırlarla sevk edildiği Afyonkarahisar ve Konya'daki fabrikalarda şoklandıktan sonra ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.Üreticiler, çiftçiliği sürdürebilmek için Hükümetten destek bekliyor.