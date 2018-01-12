Hesaplı, besleyici ve ucuz... Tavuk eti restaurantlarda artık daha ön planda ve birçok farklı tavuk lezzeti pişiriliyor.
Türk halkının son yıllarda tavuğa gösterdiği ilginin artması, ülkemizi dünyanın sayılı tavuk üreticileri arasına soktu.
Yükselen bu ilgi, ülke sınırlarının ötesine taştı.
Siz de farklı soslar ve yöntemlerle daha lezzetli ve besleyici hale gelen tavuk yemeklerini deneyebilirsiniz.
ulusal.com.tr
Kırmızı et fiyatlarındaki artış tüketiciyi tavuk etine yönlendiriyor. Sofralarımızın sağlıklı ve ucuz protein kaynağı tavuk, artık restaurantlarda daha ön planda yer alıyor.
Hesaplı, besleyici ve ucuz... Tavuk eti restaurantlarda artık daha ön planda ve birçok farklı tavuk lezzeti pişiriliyor.
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