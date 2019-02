Yaş sebzenin tanzim satış noktalarıyla halka ulaştırılması, kırmızı et için de benzer talepleri gündeme getirdi. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği kırmızı etin tanzim satışlarda satılmasını önerdi. Ancak bu öneriye veterinerlerin bazı itirazları var.

Sebze ürünleri için getirilen tanzim satış uygulaması yeni bir tartışmayı ortaya çıkardı. Tartışmaya göre kırmızı et tanzim satış ile satılsın mı satılmasın mı?



Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Bülent Tunç, pahalılık karşısında ucuz olması için tanzim satışa çıkartılan yaş sebzenin ardından yeni bir öneri getirdi. Tunç, tanzim satışla kırmızı et fiyatında yüzde 30 ucuzlama olacağını savundu.



Et üreticilerinin önerisine ise veteriner hekimlerden itiraz geldi. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'ye göre kırmızı et tanzim satış noktalarında satılamaz.



Etin saklanması ve hijyen konusu da var. Örneğin tanzim satış noktalarında soğuk hava depoları olacak mı merak konusu?



Konu tüketicinin de gündeminde. Yurttaşlara göre ucuz ve kaliteli et için besicilere destek verilmeli.





