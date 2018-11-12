banner999
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Sabah yazarı Engin Ardıç'a suç duyurusu
Sabah yazarı Engin Ardıç'a suç duyurusu

Kırmızı et üretimi arttı

Türkiye, Temmuz ve Eylül ayları arasında 339 379 ton kırmızı et üretti. İstatistik Kurumu, kırmızı et üretim verilerini açıkladı. Buna göre sığır eti üretimi 306 bin 638 ton, koyun eti üretimi ise 28 bin 539 ton olarak gerçekleşti.

Kırmızı et üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kırmızı et üretimi, Kurban Bayramı'nın da içinde yer aldığı üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 27,4 arttı. 

Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 339 bin 379 ton oldu.

Temmuz-Eylül aylarında sığır eti üretimi 306 bin 638 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 145 bin 173 ton olarak gerçekleşti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.