Türkiye, Temmuz ve Eylül ayları arasında 339 379 ton kırmızı et üretti. İstatistik Kurumu, kırmızı et üretim verilerini açıkladı. Buna göre sığır eti üretimi 306 bin 638 ton, koyun eti üretimi ise 28 bin 539 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, kırmızı et üretimi, Kurban Bayramı'nın da içinde yer aldığı üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 27,4 arttı.



Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 339 bin 379 ton oldu.



Temmuz-Eylül aylarında sığır eti üretimi 306 bin 638 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.



Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 145 bin 173 ton olarak gerçekleşti.



