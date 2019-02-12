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Kırmızı et üretimi azaldı

2018 yılında kırmızı et üretimi 2017'ye göre yüzde 12 azaldı. Geçtiğimiz dördüncü çeyrekte üretim 259 bin 672 ton oldu.

Kırmızı et üretimi azaldı

Kırmızı et üretimi azaldı. Ette ithalat üretim düşüşünde etkili oldu. 

Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Ekim-Aralık 2018 dönemine ilişkin kırmızı et üretimi istatistikleri açıklandı.

Ekim, kasım, aralık aylarında kırmızı et üretimi 259 bin 672 tonda kaldı. Düşüş 2018'in 4. çeyreğinde yaşandı. Bu dönemde geçen yıla göre yüzde 12,1'lik bir azalma söz konusu.

Kurban bağramının denk geldiği 2018'in üçüncü çeyreğinde ise 2017'ye göre üretimde ciddi bir değişim yaşanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 3. çeyrekten 4. çeyreğe geçişte büyük oranda üretim kaybı yaşandı. Bu oran rakamlara yüzde 23,5 olarak yansıdı.

Toplam içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 185 bin 324 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl     1.Dönem    2.Dönem   3.Dönem   4.Dönem     Toplam (Yıllık)
2015  210.475      261.871      380.162      296.754       1.149.262
2016  237.777      269.912      394.665      270.688       1.173.042
2017  232.404      260.683      337.988      295.329       1.126.403
2018  253.314      266.330      339.379      259.672       1.118.695

 

Etiketler; #kırmızı et #et
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