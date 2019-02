2018 yılında kırmızı et üretimi 2017'ye göre yüzde 12 azaldı. Geçtiğimiz dördüncü çeyrekte üretim 259 bin 672 ton oldu.

Kırmızı et üretimi azaldı. Ette ithalat üretim düşüşünde etkili oldu.



Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Ekim-Aralık 2018 dönemine ilişkin kırmızı et üretimi istatistikleri açıklandı.



Ekim, kasım, aralık aylarında kırmızı et üretimi 259 bin 672 tonda kaldı. Düşüş 2018'in 4. çeyreğinde yaşandı. Bu dönemde geçen yıla göre yüzde 12,1'lik bir azalma söz konusu.



Kurban bağramının denk geldiği 2018'in üçüncü çeyreğinde ise 2017'ye göre üretimde ciddi bir değişim yaşanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 3. çeyrekten 4. çeyreğe geçişte büyük oranda üretim kaybı yaşandı. Bu oran rakamlara yüzde 23,5 olarak yansıdı.



Toplam içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 185 bin 324 ton olarak gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:



Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık)

2015 210.475 261.871 380.162 296.754 1.149.262

2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042

2017 232.404 260.683 337.988 295.329 1.126.403

2018 253.314 266.330 339.379 259.672 1.118.695