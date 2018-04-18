Ramazan ayı yaklaşırken yüksek et fiyatları vatandaşı düşündürmeye başladı. TÜKETBİR Başkanı Tunç ise Ramazan'ın ilk haftasından itibaren fiyatların düşeceğini iddia etti.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, vatandaşın cebini yakan kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayı itibarıyla düşeceğini açıkladı.



Her sene Ramazan öncesinde et fiyatlarının bir miktar arttığını fakat bunun geçici olduğunu belirten Tunç, "Biraz sabırlı olmak lazım. Ramazanın ilk haftasından itibaren fiyatlar düşecek, göreceksiniz. Bu her sene böyle olur. Fiyatların artmasını fırsat bilerek kesimlik hayvan ithal etmek üreticinin zararına olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



KARKAS ET FİYATLARI DÜŞTÜ AMA...



Kesimlik hayvan ithalatı ile karkas eti fiyatındaki düşüşün raflara yansımadığını ileri süren Tunç, 2011'de binlerce ton et ithal edildiğini, karkas etin kilogramının 12 liraya düştüğünü ancak marketlerde fiyatın değişmediğini anlattı.



İthalat sonrası et fiyatlarındaki düşüşün raflara yansıması için denetimlerin artması gerektiğini kaydeden Tunç, "Bu şekilde et ithalatı sanayicilerin zenginliklerine zenginlik katıyor. Üretici ve sanayicilerin yaşam tarzlarına bir bakın." ifadelerini kullandı.



YEM KATKI MADDELERİ FİYATINDA REKOR ARTIŞ



Yem katkı maddeleri fiyatının son 6 ayda yüzde 200 arttığını aktaran Tunç, buna rağmen karkas et fiyatlarının bu artıştan çok fazla etkilenmediğini söyledi.



Tunç, Türkiye'de hayvan ırkının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kesimlik hayvan ithalatı yapmak yerine hayvan ırkımızı değiştirerek daha verimli hayvan ırkı getirirsek uzun vadede Türkiye için daha faydalı olacaktır" dedi.