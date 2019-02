Kırmızı eti üretici üretemiyor, tüketici tüketemiyor. Türkiye'de et üretimi azaldı. Fiyatların yükselmesine ithalat da engel olamadı. Vatandaşın sofrasına da artık et uğramaz oldu.

Kırmızı eti üretici üretemiyor, vatandaşta tüketemiyor. Son gelen verilere göre kırmızı et üretiminde düşüş yaşandı dördüncü çeyrekte. Hal böyle olunca da üretim olmayınca da vatandaşın sofrasına et uğramaz oldu.



Kırmızı et üretiminde düşüş var. Üretimin desteklenmediği ekonomi politikaları ete de yansıyor. İthalat ette acı tabloyu kapatamadı aksine üretimi düşürdü, fiyatları yükseltti.



Son zam hafta başında etikete yansıdı. Fiyatlarda 1 liralık artış oldu.



Yerine göre de değişiyor fiyatlar ancak her bölgede vatandaş elini ete uzatamıyor.



Ben kıyma değil et yemek istiyorum diyenler ise hayalini kuramadan marketten evine dönüyor.



Fiyatlar alev alev. Etiketleri görünce insan şaşırıyor tabi. Evine de et alamıyor. Vatandaşa bir soralım bakalım ayda ne kadar et yiyorlar, yiyemiyorlar. Onun bir analizini yapalım.



Vatandaş sofrasında eti göreli aradan uzun bir zaman geçmiş... Mikrofon uzattıklarımızın bazıları cümle kurmakta bile zorlandı...



Açıklanan verilere göre ete talep de azalmış durumda...







