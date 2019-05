3 market zincirinde satılan, kırmızı ve beyaz ete yaklaşık yüzde 13 zam yapıldı. 2017'de başlatılan bir kampanya ile piyasa fiyatının altına satılan et artık çok pahalı. Konuyla ilgili Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık konuştu. Atalık, yerli üretim vurgusu yaptı. Şube Başkanı, Ramazan fırsatçılığının da fiyatlara etkisi olduğunu belirtti.

Önce gramajı düşürüldü, ardından zam yapıldı... Et fiyatlarındaki zam furyasına 3 market zinciri de eklendi. Ramazan ayı öncesi vatandaşın mutfağına ateş düştü.



Gıdadaki yaşanan fiyat artışı önlenemiyor. Her gün yeni bir ürüne zam yapılıyor. Et ve süt kurumundan uygun fiyata et tedarik eden 3 büyük market de ete faiş zam yaptı.



Pazardaki ürünlerden sonra 3 markette satılan, kırmızı ve beyaz ete de zam geldi. Ette çözüm olarak bulunan ithalat da zamları engelleyemedi.



Üretim sıkıntısı etiketlere yansıyor. Fiyat artışını Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık değerlendirdi. Atalık, ucuz et için ilk olarak yem probleminin çözülmesi gerektiğini vurguladı.



Hayvancılıkta maliyeti giderek artıyor. Üretici de masraflara dayanamıyor.



Atalık, tarım politikalarını da eleştirdi, "Kaliteli et alabilmemiz için, yerli üretim yapmamız ve ithalatın önünü kapatmamız gerekiyor." dedi.



Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı, Ramazan fırsatçılığının da yapıldığını ifade etti.







